CM entre as cidades do Paraná que tiveram o amanhecer mais frio de julho nesta sexta-feira

A frente fria que passou pelo Paraná na quinta-feira (17) trouxe um volume baixo de chuva em algumas regiões do Oeste, Sudoeste e Sul do Estado, e logo depois dela uma massa de ar frio e seco chegou. As temperaturas caíram gradativamente e nesta sexta (18) o amanhecer foi ainda mais gelado em praticamente todas as regiões paranaenses: 16 cidades registraram as temperaturas mínimas mais baixas do mês. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fim de semana segue assim: amanhecer gelado e predomínio de sol.

Na quinta feira (17) ocorreu temperatura mínima invertida, ou seja, as menores temperaturas do dia foram registradas a noite, e não no amanhecer, justamente por conta da chegada da massa de ar frio ao longo do dia. O declínio nas temperaturas foi de de cerca de 10°C ao longo do dia em algumas cidades, como por exemplo em Altônia, que foi de 22,5°C à 0h para 9,6°C às 22h; Santa Helena: de 20°C à 0h para 10,4°C às 22h; São Miguel do Iguaçu: de 21,2°C à 0h para 8,9°C às 22h. Ubiratã: de 18,4°C à 0h e as 22h para 8,5°C às 22h.

Nesta sexta-feira (18) o dia amanheceu com temperaturas abaixo de 10°C em praticamente todo o Estado, com exceção do Norte Pioneiro e do Litoral – que terão o mesmo resfriamento ainda ao longo do dia. As temperaturas mais baixas foram em Palotina (1,1°C), Ponta Grossa (3,1°C) e Palmas (3,4°C). Apenas no período entre as 6h e as 8h, na Capital, a temperatura caiu de 7,4°C para 6,9°C.

“Em média, o dia começou com temperaturas entre 5°C e 6°C medidas nos termômetros, mas o vento tem contribuído para deixar a sensação térmica num valor em torno de até 4°C abaixo desses valores. E mesmo ao longo da sexta-feira não esquenta muito. As temperaturas máximas não ultrapassam a casa de 20°C em grande parte do Paraná”, ressalta Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.

Apesar do resfriamento, nenhuma cidade registrou temperaturas mínimas mais baixas que as dos dias 24 e 25 de junho, quando praticamente todo o estado teve as menores temperaturas do ano até o momento. Ainda assim, 16 cidades tiveram o amanhecer mais frio do mês de julho: Altônia, Apucarana, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cianorte, Cornélio Procópio, Guaíra, Loanda, Londrina, Maringá, Palmital, Palotina, Paranavaí, Toledo, Ubiratã e Umuarama.

FIM DE SEMANA

No fim de semana a massa de ar frio segue sobre o Paraná, mantendo as temperaturas abaixo de 10°C no amanhecer. “O frio será mais concentrado entre o Centro-Sul, Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba, principalmente no sábado. O risco de geadas não é muito alto, mas persiste pelo menos nessas áreas, com geada fraca e bem pontual em áreas abrigadas ao vento e fundos de vale”, explica Jacobsen.

A tarde o sol predomina e as temperaturas ficam mais agradáveis. No sábado (19) as temperaturas ficam entre 5°C e 18°C em Curitiba, entre 12°C e 20°C em Paranaguá, entre 9°C e 20°C em Foz do Iguaçu, entre 5°C e 20°C em Guarapuava, e entre 9°C e 25°C em Maringá.

“No domingo aumentam um pouco os valores de temperatura, mas a sensação de frio no amanhecer segue presente em boa parte do estado. Há possibilidade de formação de nevoeiros em mais pontos destas áreas onde faz mais frio, entre o Sul, Centro e Leste paranaenses. Não há previsão de chuva. Apenas aumenta um pouco a quantidade de nuvens entre a Serra do Mar e o Litoral”, ressalta Jacobsen.

Em Pinhais no domingo (20) a temperatura vai de 8°C a 19°C, em Palmas vai de 6°C a 20°C, em Pato Branco vai de 7°C a 21°C, em Cascavel vai de 10°C a 21°C, e em Londrina vai de 9°C a 23°C.

Na próxima semana as temperaturas continuam a subir e o destaque será a amplitude térmica, com temperaturas amenas ao amanhecer, e temperaturas mais elevadas a tarde.

Agência Estadual de Notícias