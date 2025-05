Comércio aberto até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão estenderá o atendimento aos clientes até às 17 horas neste sábado (3/5), com expectativa de grande movimento e boas vendas, sobretudo em decorrência da proximidade do Dia das Mães. Afinal, trata-se da segunda principal data especial do ano para o comércio em termos de vendas (superada apenas pelo Natal).

Nas vitrines dos estabelecimentos comerciais já predominam os produtos direcionados às mães e o comércio mouraõense se preparou para a data, colocando à disposição dos consumidores as mais variadas opções de presentes. A data movimenta não apenas lojas de confecções e calçados, por exemplo, mas também restaurantes, perfumarias, agências de viagens, floriculturas e muitos outros ramos de atividades.

Outro fator que certamente deve contribuir para o fomento das vendas do comércio local é a queda da temperatura nos últimos dias e a proximidade do inverno. Muitos comerciantes já constataram aumento no movimento e mostram-se otimistas em relação às vendas para a nova estação

ACICAM PREMIADA

Os consumidores têm ainda outro atrativo: os prêmios oferecidos pela campanha “Acicam Premiada 2025”. Nas compras realizadas nas empresas participantes da promoção – identificadas com cartazes da campanha – estarão concorrendo a dois iphones, duas diárias no resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e ainda a cinco vale compras de R$ 1 mil cada.

Ao final das três etapas da promoção – que contempla também o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais – os consumidores vão concorrer a dois veículos Moby Fiat zero quilômetro.