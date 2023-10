2ª Picanha na Chapa será servida neste domingo em Peabiru

A Loja Maçônica Caminho do Peabiru (4343) estará promovendo no próximo domingo, 8, a 2ª Picanha na Chapa, que terá parte da renda destinada ao Lar Carlinhos. O almoço, a partir das 12h, será servido no Salão Paroquial da Igreja Católica, com um cardápio variado acompanhando a picanha.

No ano passado, na 1ª edição, o evento reuniu cerca de 600 pessoas. Acompanham a picanha, filé de sassami, arroz branco, arroz temperado, saladas diversificadas, torresmo à pururuca, maionese do BR, alho fatiado e frito no azeite.

Os convites, com direito a prato e talheres, estão à venda pelo valor de R$ 120,00 (adulto), e R$ 60,00 para crianças de 6 a 12 anos. Interessados ligar no (44) 99978 4100.