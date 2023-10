Patrulhamento Ambiental na Usina Mourão apreende materiais de pesca e detém quatro pessoas

Durante patrulhamento ambiental, visando a prevenção de ações ilícitas, a equipe da Polícia Ambiental – Força Verde – de Campo Mourão prendeu quatro pessoas e aprendeu materiais de pesca, na Usina Mourão, área de Luiziana.

O fato foi registrado nessa terça-feira, 3, quando os policiais abordagem um veículo VW/Kombi na região do lago da Usina Mourão, Unidade de Conservação. No veículo estavam quatro pessoas.

Na busca no interior do automóvel, foi localizada uma tarrafa, uma rede de 40 metros, 5,850 kg de pescados e um caiaque de marca Explorer. Os quatro homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a 16° SDP de Campo Mourão para a elaboração do flagrante.

Durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, foi verificado no sistema que havia mandado de prisão em aberto contra um deles. Todo o material apreendido também foi entregue na delegacia.