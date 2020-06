2ª parcela do Cartão Comida Boa ainda não está disponível

A segunda parcela do Cartão Comida (vale compra de R$ 50,00) ainda não foi disponibilizada pelo governo do Estado. “Muitas pessoas estão procurando os CRAS, mas o governo ainda não divulgou uma data para liberação. Não adianta procurar os CRAS agora”, explicou a secretária municipal de Ação Social, Márcia Calderan.

Segunda ela, existe uma previsão para que esteja disponível a partir da próxima semana. “Vale lembrar que a retirada da segunda parcela será com o mesmo cartão, não precisa procurar os CRAS, basta ir diretamente nos estabelecimentos credenciados”, esclarece.

Ela explica que as famílias cadastradas no programa Bolsa Família que ainda não retiraram o cartão podem procurar um dos três CRAS. O benefício é para atender famílias do Cadastro Único e algumas afetadas economicamente pela situação de pandemia do Coronavírus, mesmo não inscritas.

Os estabelecimentos credenciados para uso do Cartão Comida Boa são: Supermercado Real (Lar Paraná); Super Muffato (centro); Mercado Parati (Jd. Santa Cruz); Supermercado da Lúcia (Vila Cândida); Supermercado São José (Vila Urupês); Supermercado Família (Jardim Modelo); Paraná Família (saída para Maringá) Paraná Supermercados (trevo Lar Paraná); Supermercado Bom Dia (centro); Paraná Supermercado Max (centro).

Dúvidas: www.cartaocomidaboa. pr.gov.br