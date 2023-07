2ª Noite Empresarial Acicam movimentou Campo Mourão

As sete décadas de fundação da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão foram marcadas em grande estilo, na noite do último sábado (15/7), com a realização da 2ª Noite Empresarial Acicam. Centenas de empresários locais e da região, acompanhados de familiares, além de autoridades, lideranças do setor produtivo, representantes de dezenas de instituições e profissionais liberais, entre outros, participaram do evento nos salões do Mourão Garden.

Foram superadas todas as expectativas e o evento, que teve início por volta das 20h30min, com o cerimonial de abertura – que incluiu pronunciamentos, homenagens, lançamento de selo, brinde com cinco ex-presidentes, exibição de video, etc. – estendeu-se até a madrugada, com jantar e baile. A Noite Empresarial Acicam foi instituída na gestão da atual diretoria da entidade, presidida por Ben-Hur Berbet. A primeira edição aconteceu no ano passado, logo após a pandemia de Covid 19, já com grande sucesso.

Uma das atrações neste ano foi a tradicional banda Jair Supercap Show, que está entre os mais antigos e renomados grupos musicais do Paraná. Outro ponto de destaque foi a parte gastronômica, que ficou a cargo do Buffet Telhados de Paris, empresa genuinamente Campo Mourão que tem atuado em vários estados com grande sucesso pela qualidade e profissionalismo de seus serviços.

DESTAQUE

A Acicam está atualmente entre as 10 maiores associações comerciais e empresariais do Paraná e conta com cerca de 1.200 associados, destacando-se também pela grande quantidade e variedade de serviços que oferece às empresas filiadas, além da sua atuação junto à comunidade.

A história da Acicam – a primeira entidade empresarial de Campo Mourão e de todo o Vale do Piquirivaí – é marcada nessas sete décadas pelo espírito empreendedor e inovador. A entidade surgiu quanto o Município de Campo Mourão tinha apenas seis anos de emancipação político-administrativa e a história registra também a foi uma das ACE’s fundadoras da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), há 64 anos.