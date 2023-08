Trabalhador morre ao tombar trator em área rural de Mamborê

O trabalhador Vanderlei Zanella, idade não divulgada, morreu vítima de um trágico acidente com o trator com que trabalhava, em Mamborê. O acidente ocorreu na manha de hoje, em uma área rural, próximo à rodovia BB-369.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar de Mamborê, Zanella estaria fazendo um trabalho de corte de árvores com um trator quando próximo a um declive acentuado, o veículo acabou tombando.

O trabalhador ficou prensado embaixo do trator morrendo no local. Foram acionadas as equipes da Polícia Civil e o IML para os procedimentos e remoção do corpo.