1ª Rota da Fé de 2020 passará por Juranda e Farol

A primeira Rota da Fé de 2020 já está programada para acontecer no próximo dia 16 de fevereiro e terá como destino, a cidade de Juranda, com passagem também por Farol. Será a 59º peregrinação edição, com participação de centenas de pessoas.

O evento é organizado pela Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas. “O primeiro evento do ano de 2020 terá como destaque na caminhada a visita à Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, em Juranda, conhecida como a ‘Cidade do Milagre’. O objetivo é mostrar o município e o seu potencial no Turismo Religioso”, explica Ruben Moyano, idealizador da Rota da Fé.

Juranda se tornou destaque pelo milagre do menino Lucas, atribuído a Jacinta e Francisco Marto, o qual foi fundamental para a canonização dos Pastorinhos de Fátima, no dia 13 de maio de 2017. A Festa de Santa Jacinta e Francisco Marto é comemorado pela Igreja no dia 20 de fevereiro, e a Rota da Fé vai acontecer na semana da preparação das festividades de Santa Jacinta e Francisco Marto. O menino miraculado Lucas estará presente na Rota da Fé.

“Todos ficamos maravilhados quando ouvimos histórias de milagres. Os milagres que acontecem hoje são verdadeiros sinais da presença de Deus no mundo”, declara.

FAROL

Na parte da tarde, a Rota da Fé vai passar pelo município de Farol, com visita à Água da Fonte de João Maria, lugar místico e de milagres. A peregrinação oportuniza também um encontro das famílias e das pessoas que desejam fazer uma experiência religiosa.

Inscrições podem ser feitas nas paróquias de Campo Mourão, pelo valor de R$ 45,00 para adultos, e R$ 20,00 para participantes com idade entre 10 e 16 anos. O valor inclui transporte, almoço, água e frutas. Pessoas com deficiência e mais acompanhante não pagam.