PM prende suspeito de tráfico de drogas e apreende arma

Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo durante uma ação policial realizada por volta das 23h desta terça-feira (14), em Campo Mourão.

A equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pelo jardim Fernandes, quando se deparou com um grupo de pessoas em atitude suspeita, em frente a uma residência. Com um dos suspeitos abordado, os policiais localizaram duas porções de cocaína e uma de maconha.

Em buscas realizadas na casa onde se encontravam os jovens, foram localizadas mais 11 porções de maconha. Apesar de a residência estar aberta e com as luzes acesas, nenhum dos suspeitos indicou quem seria o morador.

Já na casa do indivíduo que estava de posse do entorpecente, os policiais localizaram uma arma de fogo artesanal, que também foi aprendida. Com os demais abordados, entre eles uma adolescente de 16 anos, nada de ilícito foi localizado.

O suspeito foi preso e encaminhado, juntamente com o material apreendido, na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.