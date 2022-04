13º Encontro Mourãoense de Fusca acontece neste domingo

Após ser paralisado por três anos, será retomado neste domingo, 24, o Encontro Mourãoense de Fusca, que já está na 13ª edição. O evento será das 9h às 17h, na Praça São José, onde deverão estar reunidos dezenas de Fuscas e outros veículos antigos.

O evento é promovido pelo Clube do Fusca de Campo Mourão. Proprietários de carros e caminhões antigos, originais e equipados, oriundos de diversas cidades confirmaram participação no evento, que também contará com musica ao vivo e outros entretenimentos.

O convite é estendido a todos os proprietários de fuscas e de carros antigos. Segundo a comissão organizadora, o objetivo do encontro é integrar pessoas com afinidade pelo automóvel mais popular do Brasil.

O coordenador do Clube do Fusca, Maurício Pozza Rodrigues, explica que todos os Fuscas, originais ou equipados, independente do ano de fabricação poderão ser expostos durante o encontro.

CLUBE DO FUSCA

Criado no dia 25 de junho de 2006, o Clube do Fusca de Campo Mourão promove encontros, passeios e viagens. O clube já promoveu duas viagens para Curitiba, uma viagem para Blumenau e, em 2010, participou de um encontro no Autódromo de Interlagos em São Paulo.

“Por causa da pandemia tivemos que interromper os encontros, que já deixaram de acontecer em 2019, antes mesmo da pandemia. Naquele ano estávamos nos organizando para fazer um evento anual. A ideia era realizar em 2020, mas ai veio a pandemia e tudo foi interrompido”, disse Mauricio.

DIA MUNICIPAL DO FUSCA

Campo Mourão passou a contar com o Dia Municipal do Fusca, comemorado em 29 de abril, por meio de um projeto de Lei do então vereador Sidney Jardim. A data relembra o dia em que o ex-prefeito e ex-ministro do STJ – Superior Tribunal de Justiça, Milton Luiz Pereira, deixou o cargo de prefeito em Campo Mourão, em 1967.

No dia da despedida, ele foi presenteado pela comunidade com um Fusca zero quilômetro. “O amor por esse Fusca e a gratidão pelo presente fez com que ele nunca abrisse mão do veículo. Mesmo sendo Ministro do STJ, ele nunca comprou outro carro. Usava sempre o Fusca que ganhou dos mourãoenses”, disse Mauricio. Milton Luiz Pereira faleceu há 10 anos, em fevereiro de 2012, em Curitiba, onde morava.