Acidente com moto em estrada rural mata jovem no distrito de Bourbônia

O jovem Rafael Rodrigo da Silva, 26 anos, morreu vítima de um acidente com a moto que conduzia, no final da tarde dessa quinta-feira, 21, próximo ao distrito de Bourbônia (Barbosa Ferraz). A tragédia ocorreu em uma estrada rural que dá acesso à fazenda Natal, onde ele residia, a cerca de três quilômetros do distrito.

Segundo informações de um dos amigos da vítima, Rafinha, como era conhecido na comunidade, havia acabado de sair de um estabelecimento comercial de Bourbônia, onde havia parado para comprar pães e alguns doces para levar para sua esposa.

Ele seguiu com sua moto pela rodovia por cerca de 1 km, quando acessou a estrada vicinal que dá acesso à sua residência. Foi nesse trecho que o rapaz acabou perdendo o controle da motocicleta e caindo. As informações dão conta que a corrente do veículo teria arrebentado e entrado na roda traseira, provocando o acidente.

Um funcionário da fazenda, que passava de trator pelo local acionou o socorro. Rafinha não estaria usando o capacete, que estava preso em um de seus braços. Na queda ele teria batido a cabeça.

A equipe Samu, de Barbosa Ferraz, chegou a ser acionada, mas o rapaz morreu no local. O corpo foi recolhido pelo nstituto Médico Legal de Campo Mourão. Rafinha deixou a esposa grávida de quatro meses.

Com informações: Coluna do Rato