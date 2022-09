Rapaz troca mensagem com mulher casada e é ameaçado de morte

Um rapaz se deu mal ao trocar mensagens com uma mulher casada, em Campo Mourão. Após o marido descobrir as mensagens, teria feito ameaças e corrido atrás do jovem, que para escapar entrou correndo em um estabelecimento comercial, na área central da cidade.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30 de ontem. Ao ser informada do caso, a Polícia Militar foi ao local, onde, assustado, o rapaz relatou o ocorrido. Ele informou aos policiais que tinha trocado mensagens com uma mulher, e que o suposto companheiro dela teve conhecimento.

O rapaz contou que correu para o estabelecimento para se abrigar, haja vista que o homem o havia encontrado nas imediações. A PM registrou o Boletim de Ocorrência e orientou a vítima. O homem que teria feito as ameaças não foi encontrado.