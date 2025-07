11º BPM realiza instrução para habilitação de operadores de arma de incapacitação neuromuscular – TASER 10

Teve início nesta segunda-feira (21) na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar a instrução para habilitação de operadores de arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular (AINM) TASER 10, contemplando inicialmente policiais militares do 11º BPM, 32º BPM (Sarandi) e da 5ª CIPM (Cianorte).

Ao longo da semana, a instrução seguirá com a tropa do 11º BPM, reforçando a capacitação técnica e tática do efetivo. A capacitação tem por objetivo repassar referenciais teóricos e práticos necessários para a utilização segura e eficaz da AINM como recurso de uso diferenciado e seletivo da força, em conformidade com a legislação e diretrizes vigentes.

Com isso, busca-se possibilitar o uso correto da TASER 10 pelos policiais militares, de acordo com as especificações do fabricante e normas internas, priorizando a utilização de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO). O treinamento também visa sedimentar os elementos fundamentais de Direitos Humanos, alinhados ao uso diferenciado e seletivo da força, garantindo maior segurança ao policial e ao cidadão atendido.

Com ações como essa, o 11º BPM reforça seu compromisso de manter seus policiais cada vez mais preparados para proteger a comunidade com técnica e segurança.