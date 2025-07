Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de arma em Mamborê

A Polícia Militar de Mamborê prendeu um homem de 32 anos por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo na manhã desta segunda-feira, 21. A equipe foi acionada para atender a uma denúncia em uma residência, onde a vítima, uma mulher de 35 anos, relatou estar sendo agredida pelo companheiro desde o dia anterior.

Segundo o relato, o agressor estaria embriagado e teria desferido socos, chutes e coronhadas com uma arma do tipo cartucheira. A mulher afirmou ainda que, durante a noite, ele realizou disparos com a espingarda com a intenção de intimidá-la.

No local, os policiais realizaram buscas e localizaram uma espingarda calibre .36, sem marca aparente, escondida em um matagal nos fundos da casa. Questionado, o homem admitiu não possuir registro da arma.

Também foram apreendidos aproximadamente 355 gramas de pólvora, duas espoletas, 13 cartuchos deflagrados e dois intactos. O agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a vítima e o material apreendido para as providências legais cabíveis.