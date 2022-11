11º BPM oferece curso de contenção de hemorragias à comunidade

Mais de 400 pessoas já realizaram o curso de contenção de hemorragias oferecido pelo 11º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede em Campo Mourão. O curso tem sido oferecido a funcionários de empresas de diversos setores, servidores públicos e entidades, com o objetivo de capacitá-los a reconhecer e conter sangramentos massivos que representem risco à vida.

As técnicas visam que a vitima seja mantida estabilizada até que as equipes de emergência cheguem ao local. O objetivo é proporcionar conhecimento sobre os tipos de hemorragias, quadro clínico hemorrágico, suas consequências e as principais técnicas utilizadas para o controle de hemorragias severas.

“O curso visa contenção de hemorragias massivas, ou seja, em grandes proporções, com técnicas diferentes das convencionais já conhecidas”, diz o Cabo Garcia, um dos instrutores, que é credenciado pela plataforma Stop The Bleed, que é um projeto criado pelo Departamento de Defesa Norte Americano.

As técnicas compreendem o uso de curativo compressivo, agentes hemostáticos e torniquete. O curso tem carga horária total de 4 horas, entre conteúdo teórico e prático, que envolve, inclusive, simuladores de sangramento para a prática adequada dos curativos compressivos.

Para o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, é muito importante que as pessoas em geral tenham conhecimentos acerca do assunto.

“Sabemos que acidentes são comuns, infelizmente. Essas pessoas treinadas para executar manobras básicas, porém preciosas, podem fazer toda a diferença para preservar uma vida”, ressalta o comandante.

Ainda conforme Giraldes, o curso é aberto a toda comunidade, não só de Campo Mourão, mas também das demais cidades atendidas pelo batalhão. “Nós queremos levar conhecimento às pessoas que fazem parte do nosso convívio. São técnicas que podem ser aplicadas facilmente e que fazem a diferença”, completa.

Serviço:

As empresas, entidades e demais pessoas que tiverem interesse em realizar o curso, basta fazer contato pelo telefone 44 3525 3013 e verificar a agenda do curso que é ministrado no batalhão da PM em Campo Mourão.

Com informções: Comunicação Social do 11° BPM