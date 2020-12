Agência do Trabalhador apresenta resultados positivos mesmo em tempos de pandemia

Mesmo com o período da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Agência do Trabalhador de Campo Mourão tem apresentado resultados positivos, com base em relatório apresentado entre os meses de janeiro e setembro. A média é de 100 atendimentos diários, sendo 60 na oferta de vagas e 40 para o seguro desemprego. Neste período, 6.675 vagas foram ofertadas, 6.176 pessoas foram contratadas por carteira de trabalho.

Foram realizados 4.230 atendimentos na agência (por agendamento), sendo que 2.537 pessoas foram encaminhadas. Uma média de 30 a 35 vagas são ofertadas por dia. 790 vagas de trabalho foram geradas neste período de pandemia. “No caso das pessoas que são atendidas, entretanto, nem todas ocupam as vagas, pelo do seu perfil não ser o buscado pelo empresário”, destaca o Chefe da Agência do Trabalhador de Campo Mourão, Alexandre Galland, que deixa claro ainda que 70% das vagas de trabalho ocupadas na cidade neste período foram por encaminhamento da própria agência.

Quanto ao seguro desemprego, de 20 a 30 pessoas por dia tem recebido o atendimento, tudo com agendamento online. Os cursos online, ofertados para reinserção no mercado de trabalho, estão sendo reprogramados para oferta no próximo ano (2021).

Para que sejam acessadas as vagas, os interessados devem acessar à página empregabrasil.mte.gov.br (sem www) para verificar se há oportunidades compatíveis com sua experiência profissional, para após efetuar seu agendamento. As empresas que tenham vagas abertas, podem contactar com a Agência do Trabalhador para se cadastrar. Ou entrar em contato pelo fone (44) 3201-2250 ou pelo e-mail [email protected]