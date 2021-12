Rapaz que roubou adolescente trocou objetos por drogas

Em uma ação rápida, a Polícia Militar prendeu ainda na noite de ontem um rapaz de 27 anos que havia assaltado um adolescente, há poucas horas e levado o celular dele e uma mochila com luvas de boxe e outros objetos.

O roubo ocorreu no início da noite de ontem, no centro de Campo Mourão. O adolescente voltava da academia quando o criminoso se aproximou e perguntou a hora. Ao tirar o celular do bolso para prestar a informação, o menor foi rendido.

Com uma arma em mãos, o ladrão roubou o celular e mochila da vítima. Os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito, na rua Licínio Rodrigues dos Santos, na Vila Cândida.

Ele estava de posse de cinco pedras de crack, as quais admitiu que havia adquirido na troca que fez pela luva de boxe, celular e carteira com R$ 350,00. Os policiais foram até o endereço do possível fornecedor, local que já é alvo de denúncias pelo 181, e abordaram um jovem de 20 anos.

Ao ser abordado, o rapaz disse que os objetos já não estavam mais no local e que haviam sido levados por uma mulher, o qual não repassou mais informações.

O jovem relatou ainda que no momento da abordagem dispensou um frasco contendo pedras de crack e porções de maconha. No local, os policiais também localizaram um simulacro de carabina Air Soft.

Diante dos fatos, os envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia. Ao chegar na 16ª Subdivisão Policial, o rapaz de 20 anos estava muito agitado.

O próprio rapaz admitiu que no momento da abordagem havia engolido cinco porções de cocaína, as quais comercializa por R$ 50,00 cada. O rapaz foi imediatamente encaminhado até o hospital para receber atendimento médico, onde ficou sob observação e escolta policial, até ser liberado pelo hospital por volta das 4h30 e levado até a delegacia.