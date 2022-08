Suplentes rejeitam assumir vagas, e Conselho Tutelar de Janiópolis fará eleição

Para escolher dois novos integrantes, o Conselho Tutelar terá eleição complementar em Janiópolis. Treze candidatos estão disputando a eleição que acontece na próxima quinta-feira (4), das 8 às 18 horas, na Secretaria Municipal de Educação (anexo ao Estádio Municipal).

O período de campanha começou no dia 22 de julho e termina nesta quarta-feira (3). A eleição complementar foi convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), depois que dois conselheiros titulares pediram exoneração do cargo e nenhum dos cinco suplentes quiseram assumir as vagas.

De acordo com a Comissão Organizadora da eleição, todos os eleitores do Município poderão votar, apresentando um documento com foto para identificação. Os dois mais votados serão imediatamente empossados e os demais ficarão como suplentes.