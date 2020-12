11° BPM recebe visitante ilustre que sonha ser policial militar

Na manhã desta quinta-feira (10) o 11º Batalhão de Polícia Militar recebeu a visita do pequeno Eduardo, que esteve na Unidade acompanhado dos pais. O garoto completou nove anos no último dia 6, é um admirador da PM e sonha em seguir a carreira militar.

“Ele sempre gostou muito de tudo que é relacionado à Polícia Militar. Era um sonho conhecer o batalhão”, conta a mãe, que ficou muito feliz em poder proporcionar ao filho esta visita. Eduardo participou da cerimônia de hasteamento da bandeira, que ocorre todos os dias às 8h.

Logo depois ele conheceu as dependências do pelotão Rotam e Canil do batalhão. Ao interagir com os cães demonstrou coragem e muito carinho com os animais. “Desejamos muitas felicidades ao pequeno Eduardo e que seja persistente e possa realizar os seus sonhos.”