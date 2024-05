Sábado com lojas abertas até às 17 horas, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial neste sábado (11/5), véspera do Dia das Mães. Será o último sábado, neste mês de maio, com as lojas abertas até às 17 horas,

Muito movimento no comércio e boas vendas são a expectativa dos comerciantes mourãoenses para este sábado. Sempre que o comércio da cidade funciona em horário especial – tradicionalmente nos dois primeiros sábados de cada mês -, as vendas são incrementadas. Por ser véspera do Dia das Mães, a segunda melhor data especial do ano para o setor, eles estão confiantes de que este será um sábado de lojas cheias, muita gente circulando com sacolas de compras e incremento substancial nas vendas.

O mesmo otimismo é compartilhado por proprietários de floriculturas, restaurantes, pizzarias, churrascarias, etc. para este final de semana. Promoções diversas em torno do Dia das Mães foram preparadas pelos mais variados ramos do comércio de Campo Mourão. Já a Associação Comercial e Industrial (Acicam) realiza a campanha “Mãe, Amor Maior!”, que oferece premiação exclusiva para a data especial. Os consumidores que estão comprando nas empresas participantes concorrem a vales viagem, vales compras e vales jantar.

As duas principais entidades empresariais do Estado ligadas ao comércio (a Federação das Associações Comerciais e Empresariais – Faciap e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – Fecomércio) realizaram pesquisas que apontaram o propósito dos consumidores presentearem as mães. Os levantamentos indicaram que, em relação a pesquisas promovidas no ano passado, mais filhos pretendem adquirir presentes para suas mães.