Professoras de Campo Mourão reconhecidas como formadoras destaque em Curitiba

As professoras da rede municipal de Campo Mourão, Flávia Frazão e Vera Lucia de Matos, receberam o reconhecimento como “Formadoras Destaque”, no encerramento da 2ª Jornada do programa “Formadores Municípios”, em Curitiba. Sete professoras formadoras da Secretaria Municipal de Educação de Campo Mourão (Seced) participaram do evento.

“A participação das professoras neste projeto e especialmente esse reconhecimento vem finalizar essa jornada com sucesso, mostrando que Campo Mourão tem desenvolvido com excelência a alfabetização, entregando estudantes com habilidades e excelente desempenho”, enfatiza a gerente pedagógica da Seced, Gisele Floretin Alves da Silva.

Além das duas professoras contempladas, participaram da formação Andrea Pinheiro Flora, Claudineia de Oliveira da Costa, Erica Ferreira Dias Paes, Tatiana Larissa Moyano, e Valdines Ana Pelisser.

O Grupo de Estudos “Formadores Municípios” é uma proposta de formação continuada entre pares que atuam na mesma etapa de ensino das redes públicas municipais do Paraná na busca do fortalecimento e ressignificação da prática pedagógica e do trabalho colaborativo.

Os temas abordados e discutidos durante os encontros em 2025 partem da concepção da alfabetização na perspectiva do letramento, aliados às metodologias e recursos educacionais que possam contribuir com o fortalecimento da aprendizagem dos estudantes.