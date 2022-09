Temporal na madrugada derrubou árvores e quebrou postes na área central

A área central de Campo Mourão foi atingida por um forte vendaval na madrugada desta quarta-feira. A chuva acompanhada de forte ventania derrubou árvores com raiz e tudo, espalhou galhadas pelas e ruas e quebrou alguns postes.

Com isso, além do transtorno no trânsito, algumas residências ficaram sem energia e a Copel trabalha nesta manhã para reparar os estragos. Enquanto isso, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros também amanheceram nas ruas, fazendo o corte de árvores e a desobstrução das ruas.

O temporal atingiu também o prédio da Caixa Econômica Federal, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua São José, que teve parte de uma vidraça quebrada. O gerente da Secretaria do Meio Ambiente, Eber Urbanski, disse que vendaval começou por volta das 3 horas da madrugada. “A chuva chegou acompanhada de uma forte ventania, que arrancou árvores resistentes, com raiz de tudo. OU seja, muitas nem era árvores comprometidas”, disse Urbanski.

Houve quedas de árvores e estragos também na região do jardim Gutierrez e Parque do Lago. Segundo ele, foram pelo menos 12 quedas de árvores, principalmente na área central. “O vento derrubou ainda muitos galhos e alguns postes também se quebraram, causando queda na energia em várias residências”, afirmou.

A Defesa Civil do município está acompanhando a situação e fazendo levantamento para saber se houve casos de destelhamento de casas ou outros danos. Pessoas que precisem de assistência para algum tipo de dano provocado pelo temporal, poderá entrar em contato com o Corpo de Bombeiros (telefone – 193), ou com a Secretaria de Meio Ambiente (3525 -4449).