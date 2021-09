Voleibol masculino e feminino de Campo Mourão fazem boa campanha nos Jogos Abertos do Paraná

A equipe adulta de voleibol masculino de Campo Mourão largou com vitória na 63ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A estreia foi no domingo passado, em Ubiratã, onde em uma disputa equilibrada, o time mourãoense venceu Goioerê, por 2 sets a 0, parciais de 28/26, 25/22.

O próximo jogo da equipe masculina será contra o time de Dr. Camargo, no próximo dia 10 de outubro, buscando o primeiro lugar na chave.

Já o time feminino adulto, venceu Engenheiro Beltrão no tie-brek, por 2 sets a 1: 25/17, 22/25 e 15/12. A equipe já havia derrotado na estreia, o Goioerê, por 2 a 0, no dia 12 de setembro.

O próximo compromisso da equipe feminina será contra as meninas de Juranda, também no dia 10 de outubro. Os times são comandados pelo técnico Alfredo Neto, tendo como patrocinadores Hotel Santa Maria, Academia Trainer, The Best Açaí, Bit Control e Ponto Cell Celulares.

O 63º Jogos Abertos está sendo disputado em 34 munícipios-sedes. Em 2021 a competição iniciou 12 de setembro com basquete, vôlei, handebol e futsal, bolão e bocha. A primeira fase segue até o dia 10 de outubro.

A fase estadual, com competições de outras modalidades, começa no dia 24 de outubro e finaliza em 21 de novembro.