Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo

Ao atender denúncia de tráfico de drogas na rua Belém, em Campo Mourão, a Polícia Militar acabou prendendo um homem por porte ilegal de arma de fogo, no início da noite de ontem.

A denúncia apontava que no endereço ocorria tráfico de drogas, praticado por uma mulher e seus filhos. Quando a equipe policial se aproximou do local, viu uma motocicleta, com dois homens. Eles tentaram fuga, mas foram abordados.

Na busca pessoal foi encontrado na mochila de um deles, um revólver, calibre .38, com numeração de série raspada e carregado com seis munições. O rapaz alegou que portava a arma com intuito de defesa.

Ao verificar sua RG, foi constatado que ele era filho da mulher, a qual havia sido denunciada. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 16ª Subdivisão Policial para as providências de polícia judiciária. A motocicleta também foi apreendida e encaminhada por pendências administrativas.