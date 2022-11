1ª Picanha na Chapa da Maçonaria serviu cerca de 600 pessoas em Peabiru

A Loja Maçônica Caminho de Peabiru (4343) realizou nesse domingo, 13, a 1ª Picanha na Chapa, evento que teve sua renda dividida com as entidades filantrópicas Lar do Carlinhos, que atende crianças em situação de risco; Pastoral da Criança e Vicentinos.

O almoço aconteceu no Salão Paroquial da Igreja Católica, com um cardápio variado acompanhando a picanha, que foi servida direto da chapa. Cerca de 600 pessoas prestigiaram e aprovaram o almoço, que deverá ter sua 2ª edição em novembro do próximo ano.

“O público elogiou muito, pois além da boa picanha teve música ao vivo e o prato foi servido até às 16h. Ou seja, a pessoa comia e podia repetir mais tarde”, disse Ricardo Borges, membro da Loja Maçônica Caminho de Peabiru e que ajudou na organização do evento.

Parte da renda será usada para a construção da nova sede da Maçonaria e o restante para as entidades já mencionadas.

“Apesar da chuva, o evento foi um sucesso. Agradecemos a participação de todos que prestigiaram o almoço e também aos voluntários, irmãos da Maçonaria e da Ordem Demolay que trabalharam para bem servir a todos”, disse o Venerável Miguel Santana.