Triatleta mourãoense se prepara para disputa de campeonato Mundial na Espanha

O triatleta mourãoense e campeão mundial, Henrique Pedroso Silvério já está de malas prontas para sua próxima competição. Pedroso disputará no dia 7 de maio, o Campeonato Mundial de longa distância que será realizado em Ibiza (Espanha).

No ano de 2022 o triatleta foi campeão Mundial em Abu Dhabi, e medalha de bronze no Mundial de longa distância, na Eslováquia. Em de 2023 ele vai representar o Brasil e defender suas medalhas no dia 7 de maio, em Ibiza, e no dia 24 de setembro, em Pontevedra (Espanha).

“Estou preparado para subir no pódio e, estou treinando para tornar o Brasil tri-campeão mundial. Quero levar a bandeira do nosso país no lugar mais alto do pódio e deixar meu nome na historia”, comenta o triatleta, lembrando que: “chegar até aqui foi um processo longo e nada fácil. Mas, todo sacrifício faz sentido quando o propósito é nobre”.

Pedroso faz questão de agradecer seus patrocinadores: Homebox/TemHP-, e o Centro Universitário Integrado que sempre foi um grande aliado em toda sua trajetória no esporte. “Também agradeço aos meus parceiros, Renan Braz Nutrição Esportiva, Nutri Mais Loja de Suplemento, Yazigi, Kadu Aldrigue Fisioterapeuta, Zita Kloster Osteopatia, Dr. Carlos Dubay e Dr. Artur Andrade. Ter parceiros ajudando no processo é fundamental, e ter a torcida de todos vocês é mais especial ainda”.