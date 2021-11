Triatleta mourãoense fica em 2º lugar no Duathlon Terrestre, em Cascavel

O triatleta mourãoense Henrique Pedroso Silvério ficou em segundo lugar na sua categoria e em oitavo na classificação geral, no Duathlon Terrestre, disputado no fim de semana, em Cascavel.

Foram 4 km de corrida, 20 km de bicicleta e mais 4 km de corrida. A competição reuniu diversos atletas e campeões brasileiros da modalidade de duathlon.

O resultado foi comemorado pelo atleta, principalmente pelas dificuldades enfrentadas pela pandemia. “Com toda dificuldade que enfrentamos nesses últimos meses e anos, o vai e vem de provas marcadas e desmarcadas, perdemos um pouco o tato com esse mundo esportivo/competitivo”, disse ele.

Pedroso disse que a prova de duathlon terrestre não é sua especialidade de competição, porém, ajuda muito no preparo para o triathlon. “A prova foi de grande validade para mim, me deu mais energia e mostrou os pontos que preciso melhorar para me preparar nas seletivas dos mundiais de Triathlon e Aquabike que ocorrem no dia 21 de novembro, em São Paulo e no dia 5 de dezembro, em Brasília.”

O triatleta mourãoense conta com a parceria do Centro Universitário Integrado para o próximo Campeonato Brasileiro de Triathlon (05-12 – Brasília), onde almeja sua vaga para o Mundial que será realizado em Abu Dhabi, em 2022.