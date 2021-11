CM/Futsal abre semifinal do Paranaense com derrota em Umuarama

Num jogo em que teve mais volume de jogo e as melhores chances de gol, o Campo Mourão Futsal foi derrotado pelo Umuarama pelo placar 2 a 0, no primeiro de dois confrontos da semifinal do Paranaense Série Ouro.

O time mourãoense sofreu o primeiro gol na etapa inicial, depois de um erro individual de marcação. Apesar de ser superior durante grande parte do jogo, quando faltavam 19 segundos para o fim acabou levando o segundo em cobrança de tiro livre.

Na quarta-feira (10) da próxima semana, às 20h00, acontece o jogo da volta na Arena UTFPR, em Campo Mourão com a presença do torcedor, que deve comparecer em bom número para apoiar o carneiro tricolor. O time mourãoense precisa vencer no tempo normal para ter a vantagem do empate na prorrogação. Ao Umuarama basta segurar o empate nos primeiros 40 minutos de partida. Quem passar encara na final Cascavel ou Dois Vizinhos, que disputam a outra semifinal.