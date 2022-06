Triatleta mourãoense é convocado pela 3ª vez no ano para representar o Brasil em campeonatos mundiais 

O triatleta mourãoense Henrique Pedroso Silvério foi convocado mais uma vez para representar o Brasil em campeonatos mundiais. A convocação agora para competir na Eslováquia ocorreu na última semana em meio a sua preparação para a grande final em Abu Dhabi, no mês de novembro.

“Agora tenho mais um foco no ano de 2022 e mais uma possibilidade de colocar minha cidade e país no cenário esportivo internacional”, comemora o triatleta, que agora se prepara também para o Campeonato Mundial de Aquabike de longa distância que será realizado no mês de agosto, em Samorin na Eslováquia.

Henrique Pedroso conquistou a vaga no ano passado quando foi campeão da sua categoria no Campeonato Brasileiro de Aquabike e conquistou uma vaga para o Mundial, fechando o ano de 2021 com ouro nos dois Campeonatos Brasileiros que disputou.

Com isso tornou-se em 2021 o atleta campeão brasileiro de Aquabike e Triathlon. “Recebo esse convite com muita alegria e completo minha terceira convocação só este ano para representar nosso país. Hoje divido minha rotina de trabalho e treino diariamente. Com essa prova já começo a sentir o gosto do que vou encontrar nas futuras provas de longas distâncias que irei começar realizar”, declarou.

O triatleta revela que está treinando com toda força, garra e resiliência. “As expectativas são de pódio no mundial, até lá vamos treinando, trabalhando e buscando iniciativas privadas para parcerias nesses três Campeonatos Mundiais que fui convocado para o ano de 2022.”