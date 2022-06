Rocam recupera em CM, moto furtada em Iretama

Uma motocicleta Sundown/Max 125, que havia sido furtada na cidade de Iretama, em agosto do ano passado foi recuperada ontem pela equipe da Rocam, no Lar Paraná, em Campo Mourão.

Um rapaz que se identificou como proprietário foi preso por receptação. Ele disse que havia trocado a sua moto pela Sundown, sem saber que a mesma era produto de furto.

A apreensão ocorreu durante motopatrulhamento pela equipe Rocam, em uma rua do Lar Paraná. Os policiais avistaram uma motocicleta de cor preta estacionada de forma irregular com as chave, e capacete.

Os policiais constataram pela placa que a moto era furtada. Enquanto os policiais ainda permaneciam no local um rapaz se apresentou como proprietário e ao ser informado de que o veículo era furtado, demonstrou surpresa, dizendo que havia adquirido a mesma em uma troca pela moto que possuía, uma Honda/CB 300, há cerca de dois meses. Ele foi encaminhado para a delegacia juntamente com a motocicleta.