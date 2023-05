Triatleta mourãoense é bicampeão Mundial de Aquabike na Espanha

O triatleta mourãoense Henrique Pedroso Silvério sagrou-se bicampeão do Campeonato Mundial de Aquabike realizado na Ilha de Ibiza na Espanha. Ele venceu uma prova que abrangia 3 mil metros de natação e 116 quilômetros de bicicleta.

“Meu sonho era tornar-me um campeão mundial, e em 2022, na cidade de Abu Dahbi, esse sonho se tornou realidade. Já em 2023 minha missão era ainda maior, defender meu título, levar o ouro para nosso país. Hoje, esse sonho é real e a medalha é do nosso país”, vibra o campeão.

Pedroso faz questão de agradecer a torcida de todos, que segundo ele, fez toda a diferença. “Era um prova extremamente dura e a cada momento que a força queria ir embora eu lembrava de todas as mensagens recebidas e usava isso com energia para continuar fazendo ainda mais força”, afirma, declarando que “essa medalha é nossa, é do Brasil, é de Campo Mourão.”

O triatleta destaca ainda os patrocinadores, Centro Universitário Integrado, a HomeBox, TeamHP e a todos os parceiros “que fizeram parte desta história”, completa.