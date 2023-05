Bailarinas de Campo Mourão no Festival de Joinville

Cinco bailarinas da Academia Municipal de Ballet de Campo Mourão vão apresentar quatro coreografias no Festival de Dança de Joinville, o maior festival de dança do mundo. As coreografias foram aprovadas para participarem dos Palcos Abertos e também no Festival da Sapatilha. O festival será realizado entre os dias 17 e 29 de julho.

As coreografias aprovadas foram “Nosso Tempo”, da coreógrafa Samantha Andrade, com as bailarinas Nathalia Manfri, Julia Moreira, Milena Togni, Eloisa Behrendsen e Giovanna Caires; 2ª Variação das Odaliscas – O Corsário (Eloisa Behrendsen); 3ª Variação das Odaliscas – O Corsário (Giovanna Caires) e Paquita (Nathalia Manfri).

O Festival de Joinville é uma competição de dança que reúne coreografias inscritas e selecionadas, além das classificadas em 1º lugar na edição anterior, divididas em oito gêneros, subdivididos em subgêneros e categorias. O evento também conta com cursos, oficinas, workshops, além de vivências artísticas.