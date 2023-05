Torneio de voleibol reúne mais de 80 crianças em Campo Mourão

Mais de 80 crianças e adolescentes participaram na tarde deste domingo, 7, no ginásio de esportes do Centro Universitário Integrado de um Torneio de Iniciação, nas categorias sub12 (2 x 2) e sub15 (4 x 4).

O evento foi organizado pelo técnico Alfredo Neto e contou com as primeiras jogadas, cortadas do público infantil e juvenil.

Na oportunidade Alfredo fez uma avaliação positiva de como foi o evento. “Foi um sucesso, torneio participativo com premiação para todas as crianças, valorizando mais a participação dos atletas desta categoria nos torneios, para que eles entendam como é uma competição”, declarou.