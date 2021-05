Técnicos da Paraná Esporte visitam complexo para agilizar projetos de pista de atletismo

Técnicos da Paraná Esporte estiveram em Campo Mourão na manhã desta quarta-feira (19) para uma vistoria no Complexo Esportivo Roberto Brzezinski. O objetivo da visita foi conhecer a estrutura para dar andamento no projeto da construção de uma nova e moderna pista de atletismo. A reivindicação foi apresentada pelo prefeito Tauillo Tezelli, deputados e vereadores em recente reunião em Curitiba.

“Temos a proposta para modernizar o complexo esportivo, com apoio do governo do Estado e emendas parlamentares nessa importante parceria. O governo Ratinho Junior quer aproximação dos municípios em todas as áreas e no esporte não é diferente. Campo Mourão é uma referência nacional no atletismo, então merece esse empenho”, ressaltou o diretor presidente da Paraná Esporte, Walmir da Silva Matos.

O coordenador de Desenvolvimento Esportivo, Clezio de Martins Prado, explicou que além da pista sintética oficial o projeto deverá incluir uma nova proposta de gestão esportiva, atendendo a comunidade com esporte de participação e melhorias no complexo aquático. Também está prevista a adequação de arquibancadas, otimização da parte administrativa e academias utilizadas para treinamento dos atletas.

O prefeito Tauillo Tezelli destacou a parceria e empenho demonstrado pelo governo. “As coisas acontecem com a união de forças, como nesse caso o Estado, os nossos deputados e vereadores. Estivemos há poucos dias discutindo essa proposta em Curitiba com o superintendente Hélio Wirbiski e hoje já recebemos os técnicos. Queremos criar aqui um local com boas condições de atender a comunidade para suas atividades físicas”, ressaltou o prefeito.

Além dos técnicos e do prefeito, acompanharam a visita os vereadores Bina Teixeira e Márcio Berbet, o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima, a chefe regional da Paraná Esporte, Rosemeire de Caires, o secretário municipal de Planejamento, Márcio Carraro, o técnico de Atletismo, Paulo Cesar da Costa, entre outras lideranças.