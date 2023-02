Seminário Municipal de Esportes começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (14), às 19 horas e vai até quinta-feira, dia 16, o Seminário Municipal de Esportes de Campo Mourão, no Centro de Juventude. A abertura será marcada pela apresentação da Fundação de Esporte referente as atividades realizadas no ano passado e o calendário 2023. O seminário também contará com a presença de representantes da Paraná Esporte, do governo do Estado.

Ainda na noite de terça-feira o diretor de fomento da Paraná Esporte, José Alberto de Campos, vai discorrer sobre o programa estadual “O Esporte que Queremos”. Campo Mourão é uma das referências do Estado nesse programa, voltado a criar uma estrutura que permita o aprimoramento das políticas públicas no esporte com processos de gestão balizados por dados e capacitação.

Na quarta-feira, dia 15, oficinas sobre bocha paralímpico, com a árbitra internacional Bruna Solera. À noite oficina sobre gestão de lideranças com o médico e instrutor do Rotary Internacional, Antonio Carlos.

Para o encerramento, no dia 16, durante o dia está programada apresentação do programa Campo Mourão + Ativa, com informações teóricas e práticas sobre o trabalho realizado no município de incentivo à atividade física em todas as idades. À noite oficina de gestão financeira, com a professora Maria Penha Santos.