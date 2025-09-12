CM/Futsal larga na frente nos playoffs do Paranaense Série Ouro

Em noite de grande apresentação, o Campo Mourão Futsal não tomou conhecimento do adversário, e mesmo jogando fora de casa, bateu o Manoel Ribas por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, 11, na região centro-norte do Paraná.

No primeiro tempo, Kaduzin abriu o placar para o time mourãoense, e Danilo Baron, fechou a conta na segunda etapa, garantindo um importante resultado para o Mais Tradicional do Paraná. No dia 2 de outubro, Campo Mourão recebe o Manoel Ribas para o jogo da volta, na Arena UTFPR.

Antes, porém, na próxima terça-feira, dia 16, o Carneirão enfrenta fora de casa o Minas, pela Liga Nacional.