Seleção de craques do passado faz jogo beneficente em Piquirivai
A Associação Anibal Khury em parceria com o prefeito Douglas Fabricio, promove, neste sábado, 23, um jogo festivo e beneficente, em Piquirivai, entre as equipe Brasil Master Solidário x Seleção de Piqurivai.
O jogo acontece às 16 horas, no estádio Odair Silvestre, fazendo parte dos festejos dos 59 anos do distrito. Os atletas confirmados pela seleção são Pitareli (goleiro ex-Santos, Guarani e Portugesa); André Luis (ex-Santos, São Paulo, Fluminense e Botafogo); Piá (Ponte Preta, Santos e Corinthians); Branquinho (Atletico/PR, Castro, Santos e Paraná); Saulo (Paraná Clube, Atlético/MG e Vitória); Castor (Coritiba); Leo Maringá (Londrina, Juventude e Maringá); Mazinho (Palmeiras); Fernandinho (Palmeiras e Vasco); Mineiro (Inter, Juventude e Adap, entre outros).
Já o selecionado local, será composto pelos atletas da Família Silvestre, Pereira, Sambati e Fiorini. O vencedor da partida leva o Troféu Alexandre Curi, e o craque do jogo recebe o Troféu Jeferson Fiorini (in Memoriam). Haverá também arrecadação de alimentos para a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer.