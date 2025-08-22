Campo Mourão recebe pela primeira vez os Jogos de Aventura e Natureza

Campo Mourão começa a viver dias de grandes emoções com a chegada da Etapa Noroeste e Centro dos Jogos de Aventura e Natureza – Festival de Inverno, que terá início nesta sexta-feira, 22. Pela primeira vez, o município será sede desta competição, que reúne esporte, lazer e turismo em uma programação diversificada até o fim do mês.

A cidade receberá competições de diferentes modalidades, oficinas esportivas e atividades abertas ao público, em uma verdadeira festa que promete movimentar atletas, famílias e turistas. Diversos pontos de Campo Mourão serão palco das atrações, com disputas de alto nível e opções de lazer para todas as idades.

O prefeito Douglas Fabrício destacou a importância de sediar o evento. “Os Jogos de Aventura e Natureza são uma oportunidade de promover o esporte, a integração da comunidade e também de valorizar o potencial turístico de Campo Mourão. Além das competições de alto nível, teremos atrações para toda a família.”

A Diretora-Presidente da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), Karla Tureck, ressaltou que a realização dos jogos traz benefícios que vão além do esporte. “Receber os Jogos de Aventura e Natureza é motivo de grande orgulho para Campo Mourão. Estamos falando de um evento que atrai atletas e participantes de várias regiões do Paraná, o que fortalece a economia local, movimenta o comércio, a rede hoteleira e a gastronomia. Além disso, é uma vitrine importante para divulgarmos nossos atrativos turísticos e mostrarmos a força da nossa cidade.”

O evento é uma promoção do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão, através da Fundação de Esportes (Fecam).