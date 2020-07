Secretaria comunica cancelamento dos Jogos Universitários do Paraná

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por intermédio da Superintendência Geral do Esporte, informa o cancelamento dos Jogos Universitários do Paraná (Jups), Edição 2020, que fazem parte dos Jogos Oficiais do Estado e são realizados em parceria com a Federação Paranaense do Desporto Universitário (FPDU).

Os Jups reúnem mais de 2 mil atletas. Neste momento, a prioridade é a segurança e a preservação da saúde de todos.

A decisão já vinha sendo estudada há algumas semanas e foi reforçada com a divulgação do cancelamento da fase final dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), informado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

O cancelamento também se baseia no respeito às ações tomadas para o enfrentando da pandemia da Covi-19 e às normativas dos pelos decretos estaduais.

“São atitudes excepcionais e absolutamente necessárias. Porém, passada essa grande crise, o esporte voltará mais forte. Afinal, ele será um dos mais importantes meios de retomada da qualidade de vida de nossa gente, respeitando sempre o seu legado como ferramenta na melhora da saúde e da educação de todos, além de fundamental papel no fomento da economia do Paraná”, disse o superintendente do Esporte, Helio Wirbiski.

Agência Estadual de Notícias