Bombeiros iniciam terceiro dia de buscas por corpo dentro de poço

O Corpo de Bombeiros deu início nesta manhã a mais um dia de buscas pelo corpo de uma pessoa “desovado” em um poço, localizado em uma chácara, nas proximidades do anel viário, em Campo Mourão.

As equipes de buscas, com apoio da Defesa Civil e da secretaria de Obras do município, já trabalharam durante todo o domingo e ontem, mas até o momento o corpo não foi localizado.

O poço tem cerca de 20 metros e um outro buraco foi aberto ao lado para que o resgate do corpo seja feito por baixo.

Na mesma chácara um outro corpo foi encontrado carbonizado em uma casa que pegou fogo, no fim de semana. A Polícia Civil investiga o caso.