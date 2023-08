Roncador promove o 22º Enduro da Amizade neste fim de semana

Será realizado neste final de semana, em Roncador, o 22º Enduro da Amizade, evento organizado pela equipe Roncatrilha. A cada ano, o encontro de trilheiros tem superado as expectativas, com participantes vindos de 36 municípios.

No ano passado, mais 400 trilheiros participaram do Enduro da Amizade. A programação começa neste sábado, 5, a partir das 10h, com recepção com visitantes.

No domingo, 6, será servido um café da manhã, às 7h, para em seguida os motores rugirem com a saída para a trilha. Ao meio-dia será servido almoço, preparado Salão São Pedro, onde todos terão a chance de compartilhar suas experiências matinais.

A população poderá participar assistindo ao evento em vários pontos do circuito. Os interessados poderão adquirir o almoço antecipado e participar junto nesta festa, pelo custo de R$ 40,00 por pessoa, cujos convites poderão ser adquiridos já neste sábado.

INSCRIÇÕES

As inscrições antecipadas estão disponíveis por R$ 100,00, valor que permite a participação em todo o evento, incluindo a trilha empolgante, o almoço e uma camiseta exclusiva do evento.

Caso a inscrição seja feita no dia do evento, haverá um pequeno acréscimo, totalizando R$ 115,00. A organização enfatiza a conveniência das inscrições antecipadas, que não apenas economizam recursos, mas também garantem um lugar nessa empolgante aventura.

A maior parte do lucro arrecadado será destinado a uma instituição filantrópica, como tem sido feito em todas as edições passadas.

