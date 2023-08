Prefeitura de CM realiza entrega de premiação dos Jogos Escolares

A prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (FECAM), realizou nesta quinta-feira (3) a entrega dos troféus aos colégios campeões da paranatação dos 69º Jogos Escolares. O Colégio Vicentino Santa Cruz foi o campeão na categoria feminino e o Colégio Cívico Militar Marechal Rondon foi bicampeão no masculino.

Realizada no auditório do Paço Municipal, a cerimônia contou com a presença de autoridades, patrocinadores e familiares dos paratletas.

A equipe de paranatação foi campeã geral no masculino e feminino, com a conquista de 22 medalhas (18 ouros e 4 pratas). A equipe, composta por oito atletas, é comandada pelo técnico Marcelo Alfredo e o acadêmico Gilson Galicki.

Também esteve presente na cerimônia a paratleta Maria Heloisa Lara, que é estudante da APAE e conquistou a medalha da prata na prova dos 400m. A equipe de paratletismo estreou na competição com cinco paratletas coordenados pela professora Kátia Ferreira.

“Hoje é um dia especial, pois celebramos as conquistas e realizações de nossos paratletas. Nos enche de orgulho vê-los conquistando o protagonismo de suas vidas e o reconhecimento social como pessoas brilhantes, sonhadoras e capazes de conquistar com seu esforço o que desejarem”, afirmou a coordenadora do Paradesporto da Fundação de Esportes de Campo Mourão, Luciane Luz.