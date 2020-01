Projetos esportivos receberão R$ 1.3 milhão pela Lei de Incentivo ao Esporte

A Secretaria Municipal de Esportes de Campo Mourão fez a entrega dos certificados aos proponentes de 25 projetos classificados para receber recursos da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Para este ano, o investimento será de R$ 1,3 milhão, proveniente de patrocínios de empresas e renúncia fiscal do município.

Além dos proponentes dos projetos, participaram da cerimônia de entrega dos certificados o prefeito Tauillo Tezelli, o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima e equipe da Fecam, os vereadores Sidnei Jardim e Edoel Rocha, o ex-secretário de Esportes, Itamar Tagliari, entre outras lideranças do meio esportivo do município.

“A Lei de Incentivo ao Esporte garante recursos pela parceria com as empresas e apoio do município e isso tem nos ajudado muito a manter modalidades esportivas desde a base até o rendimento”, ressaltou o secretário Marcelo Lima. Ele lembra que pelos resultados alcançados nas várias modalidades os recursos estão sendo bem investidos.

O prefeito Tauillo ressaltou a importância das modalidades esportivas para a cidade. “É a representatividade da nossa cidade, a formação de novos talentos e a prática saudável do esporte, por isso temos feito o possível para melhorar os repasses a cada ano”, enfatizou o prefeito.