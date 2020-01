Mutirão de combate a dengue neste sábado

A administração municipal de Campo Mourão programou para este sábado (18) um mutirão de combate a dengue na cidade, com caminhada ecológica e operação Hora H. Vários grupos de voluntários foram mobilizados para recolher materiais que acumulam água dispensados irregularmente no meio ambiente. Também será feito um trabalho de orientação e conscientização para que a população faça sua parte em seus imóveis.

“Não podemos esperar pessoas morrerem ou o número de casos atingir uma epidemia. Temos que tomar providências e isso inclui a participação de todos”, disse o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele adverte que quem estiver colaborando para a proliferação do mosquito transmissor irá arcar com pesadas multas. “Parece que muitas pessoas só se conscientizam quando mexe no bolso”, lamentou o secretário, ao acrescentar que onde forem encontrados focos serão aplicadas multas.

A operação tem como intuito reduzir os índices cada vez mais crescentes de infestação da dengue. No primeiro levantamento de índice (Lira) do ano, foi constatado índice de 6,66 por cento. “De cada 100 casas, seis estão criando mosquito da dengue. O vírus que está circulando é agressivo e mata, mas o pior é que muitos moradores não estão preocupados com isso, já que a maior incidência de focos é encontrada nas casas”, lamentou a coordenadora de campo da Secretaria de Saúde, Marinalva Ferreira da Luz.

O secretário municipal de Fiscalização, Controle e Ouvidoria, Cristiano Calixto, disse que além da multa pelo município, quem não eliminar os focos encontrados nos imóveis responderá criminalmente, pois o processo será encaminhado ao Ministério Público. “Trata-se de um crime contra a saúde pública”, justificou, ao lembrar que cada uma das três equipes que realizam o trabalho de campo encontra, em média, 50 focos por dia.

Para o trabalho a cidade foi dividida em 13 localidades, tendo como pontos de referência os bairros Tropical II, Cidade Nova, Bandeirantes, Ipe II, Flora I e II, Pio XII, Flórida, Paulista, Fortunato Perdoncini, Vila Candida, Centro e Vila Guarujá. Quem puder colaborar na força tarefa pode entrar em contato pelo telefone celular 99857-8242.