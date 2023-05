Projeto Comunidade e Lazer é realizado pela Fecam

A Fundação de Esportes, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Centro Universitário Integrado, realizou no domingo (21), mais uma ação do Projeto Comunidade e Lazer. Desta vez foi na Escola Municipal Domingos José de Souza (Jd. Tropical I), onde cerca de 120 crianças participaram das atividades esportiva e recreativa.

O diretor do departamento de eventos da Fecam, Wellington Souza, informa que o projeto é realizado uma vez por mês em uma escola do município. “O objetivo é proporcionar a interação da comunidade, com as crianças e pais brincado e tendo momento de recreação em família dentro do ambiente escolar”, explica o diretor.