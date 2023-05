Carpe Diem Orquestra fará apresentação Musical Saltimbancos no Teatro Municipal

No próximo dia 31 de maio, o Grupo Musical Carpe Diem Orquestra fará uma apresentação no Teatro Municipal de Campo Mourão, com músicas próprias. A apresentação será às 20h, e os ingressos serão retirados no Teatro Municipal a partir das 18h30, com a doação de 1kg de alimentos.

O Grupo Carpe Diem Orquestra já se apresentou no ano passado no Teatro Municipal que ficou lotado. Será o primeiro evento do grupo em 2023, que contempla crianças, jovens e adultos de Campo Mourão.

As apresentações diurnas já foram esgotadas com alunos da rede municipal de Campo Mourão e região. A apresentação faz parte de um projeto composto por crianças e adultos formados no primeiro semestre de 2022. Inteiramente gratuito, o projeto tem por objetivo formar uma orquestra profissional no município, transformando a vida de crianças, por meio da música e da educação.

Para participar do projeto, o aluno deve estar devidamente matriculado no Ensino Regular e com presença e participação ativa no colégio. As aulas começaram com formação teórico musical dos pequenos, tendo como instrumento a flauta doce.

O grupo é patrocinado pela Fuchs Agricultura de Precisão, conta com o apoio da Fundação Educere, anfitriã dos locais de ensaio do grupo musical e tem como regente a professora Cristina Prevedel.