Mais de 50 pessoas participam de Cavalgada de Mamborê a Lunardelli

Mais de 50 cavaleiros iniciaram na manhã de hoje (8), em Mamborê, a tradicional cavalgada com destino ao Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, em Lunardelli. Já são 20 edições, lideradas por Neuso de Oliveira.

O grupo vai percorrer um trajeto de aproximadamente 180 quilômetros, durante quatro dias até a chegada no Santuário, onde participam de uma celebração religiosa no domingo.

Várias paradas estão previstas durante o trajeto, começando pelo almoço que tiveram na comunidade Campina do Amoral, em Luiziana. Depois de pernoitarem em Luiziana, a cavalgada prossegue nesta quinta-feira de manhã, com parada na Fazenda Esperança, em Corumbataí do Sul, para almoço.

Na sexta-feira, previsão de parada e pernoite em Barbosa Ferraz, enquanto que no sábado o grupo almoça em São João do Ivaí. A chegada a Lunardelli está prevista para as 18h de sábado (11). No domingo, eles participam de uma missa no Santuário, seguida de almoço e à tarde iniciam o caminho de volta para Mamborê.