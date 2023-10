Professor Jair Grasso vai compor Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Handebol

A II Copa América de Handebol que será realizada no período de 1º a 5 de novembro, em Salvador/BA, terá o professor mourãoense, Jair Grasso, na Comissão Técnica da Seleção Brasileira masculina 55+. Grasso é técnico das equipes masculinas de handebol, adulta e master de Campo Mourão.

O convite foi feito pelo presidente do Comitê Organizador do Evento, Almir Albuquerque dos Santos Junior, em função do vice-campeonato Brasileiro que a equipe mourãoense conquistou com a equipe 55+, em junho desse ano.

Além de aceitar o convite, Grasso indicou e foram convocados, de Campo Mourão, os seguintes jogadores: Antônio Marcelo da Silva e Silveira, Marcelo de Oliveira Lima e Getúlio Ferrari Júnior (55+), e Fabrício Agostinho Mendes (+35).

Também foi convidado para compor a Comissão Técnica o professor Erivalto Santos de Oliveira, de Goioerê. “Indiquei ainda de Campo Mourão para compor a Seleção Brasileira 55+ os jogadores Ubirajara Rodrigues, Ubiraci Rodrigues, Luís Carlos Prates e Amarildo Fuzeto”, disse Jair Grasso, que também convidou para fazer parte da Comissão Técnica, o professor Paulo Gilmar Fuzeto, mas que por problemas particulares, não pode aceitar o convite.

A II Copa América de Handebol será disputada nas seguintes categorias: Masculino 35+/42+/49+/55+/60; feminino 30+/37+/44+/48+/55+.