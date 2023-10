Rota da Fé volta a ser realizada no dia 12 de novembro

No próximo dia 12 de novembro, será realizada mais uma edição da Rota da Fé, saindo de Campo Mourão a Corumbataí do Sul, passando por lugares sagrados.

A inscrição custa R$ 65,00 para adulto, e R$ 35,00 para adolescentes de 12 a 17 anos. O valor inclui transporte, alimentação, água e frutas. Crianças e pessoas com deficiência mais acompanhante não pagam.

Interessados deverão fazer a inscrição no Centro Catequético, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Paroquia Nossa Senhora do Caravágio, Paróquia Sagrada Família, e Paróquia São Pedro (Roncador).

CAMINHO INICIÁTICO

Em julho desse ano, a Rota da Fé foi aprovada em plano diretor como Caminho Iniciático, mas precisa passar por algumas adaptações. A principal delas é com relação à sinalização, que deve seguir o mesmo padrão do caminho espanhol. Foram identificados 271 pontos de sinalização em todo o trajeto.

Outra necessidade é a melhoria da infraestrutura para receber os peregrinos, para oferecer a eles todas as condições de segurança e serviços básicos de hospedagem, além de outros produtos e serviços turísticos.

No âmbito da governança, também será necessário criar uma entidade gestora da rota, um manual de boas práticas e o gerenciamento dos destinos. A recuperação das ruínas de Vila Rica também consta no plano.

O prazo para consolidar a rota é de três anos, mas com essas adaptações, em seis meses o Caminho Iniciático pode começar a receber os peregrinos.

Pároco da Igreja de São Pedro, em Corumbataí do Sul, o padre Gianny Gracioso Bento, ressaltou que há um esforço de toda a Diocese de Campo Mourão para bem receber os romeiros da Rota da Fé e, no futuro, do Caminho Iniciático.

“Estamos caminhando há algum tempo com as comunidades locais, autoridades civis e eclesiásticas para que consigamos colocar em prática esse roteiro, que vai promover a questão cultural, religiosa e econômica turismo religioso gera”, destacou.