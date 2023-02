Primeira etapa da Copa União de Kart teve a participação de mais de 40 pilotos do Paraná

A primeira etapa da temporada 2023 da Copa União de Kart foi realizada no último final de semana no Kartódromo Municipal Horário Amaral de Campo Mourão e reuniu mais de 40 pilotos de diversas cidades do Paraná, como Maringá, Paranavaí, Rolândia, Ubiratã, Londrina, Arapongas, Apucarana e claro a anfitriã da etapa, Campo Mourão.

Um ótimo público também compareceu para acompanhar as disputas das cinco categorias realizadas no domingo (12). Para o Presidente da Associação dos Amigos do Kart de Campo Mourão (Akartcam), Raoni de Assis, a estreia da temporada foi um sucesso: “Famílias inteiras vieram prestigiar e aproveitar o dia conosco. E na competição tivemos ótimas brigas e um nível muito alto. Na F4 Sênior, por exemplo, a diferença entre o primeiro colocado e o último chegou a ficar menor que meio segundo e isso é incrível”.

Na categoria Sênior dois tempos, a vitória da etapa ficou com o mourãoense Marcos Montans que conquistou as duas baterias. Já na Graduados 2 tempos, foi a vez do também mourãoense Samuel Cruz levar a melhor vencendo as duas baterias.

Se nas categorias dos motores dois tempos os mourãoenses levaram a melhor, na dos motores 4 tempos a história foi um pouco diferente. Na F4 Challenge o vencedor da etapa foi o piloto de Apucarana, Natan Aceti. Na F4 Graduados, o maringaense Gabriel Capelinha Araújo venceu as duas baterias e a etapa e na F4 Sênior foi a vez do Londrinense André Toledo, que também venceu as duas etapas e foi soberano na categoria.

Após as corridas houve a premiação dos pilotos. A prova teve a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA). A próxima etapa da Copa União será realizada nos dias 8 e 9 de abril.